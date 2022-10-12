Россияне за сутки убили шесть мирных жителей Донецкой области – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 11 октября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: четырех в Лимане и двоих в Тернах", – написал Кириленко.

Еще один человек получил ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей, еще 2377 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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