Россияне за сутки убили шесть мирных жителей Донецкой области – ОВА

"За 11 октября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: четырех в Лимане и двоих в Тернах", – написал Кириленко.
Еще один человек получил ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей, еще 2377 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.