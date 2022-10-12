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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки убили шесть мирных жителей Донецкой области – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли шесть человек. Об этом 12 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 11 октября россияне убили шесть мирных жителей Донецкой области: четырех в Лимане и двоих в Тернах", – написал Кириленко.

Еще один человек получил ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 979 мирных жителей, еще 2377 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, Лиман, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко
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