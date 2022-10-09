В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 8 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой област: двоих в Часовом Яру и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя, еще 2361 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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