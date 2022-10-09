В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя – ОВА

"За 8 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой област: двоих в Часовом Яру и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.
Еще 14 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя, еще 2361 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.