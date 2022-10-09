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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки погибли три мирных жителя – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли три человека. Об этом 9 октября в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 8 октября россияне убили трех мирных жителей Донецкой област: двоих в Часовом Яру и одного в Бахмуте", – написал Кириленко.

Еще 14 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли как минимум 964 мирных жителя, еще 2361 человек получил ранения. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, Часов Яр
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