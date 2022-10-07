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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Списки пленных и документы с данными. ГБР обнаружило возле Лимана Донецкой области штаб оккупантов

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Следователи собирают доказательства причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами
Следователи собирают доказательства причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило в населенном пункте Яцковка под Лиманом Донецкой области в одном из частных домов штаб российских оккупантов. Об этом пресс-служба ГБР сообщила в Telegram 7 октября.

В штабе были найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Также ГБР изъяло документы с данными и анкеты кандидатов, которые решили работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.

"Выявленные доказательства будут тщательно изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности",  говорится в заявлении.

Кроме этого, в Лимане следователи собирают доказательства причастности местных коллаборантов к сотрудничеству с оккупантами. В частности, изъяты мобильные телефоны, карты памяти, другая техника и собраны показания местных жителей.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.

2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.

4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины и возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано.

5 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что в деоккупированный Лиман поступили гуманитарная помощь и украинские пенсии. Он заявил, что в Лиманской общине в настоящее время проживает около 15 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Лиман, расследование, Государственное бюро расследований, война России против Украины, документы, следователь, ГБР, российские оккупанты
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