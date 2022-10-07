Списки пленных и документы с данными. ГБР обнаружило возле Лимана Донецкой области штаб оккупантов

В штабе были найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Также ГБР изъяло документы с данными и анкеты кандидатов, которые решили работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.
"Выявленные доказательства будут тщательно изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности", – говорится в заявлении.
Кроме этого, в Лимане следователи собирают доказательства причастности местных коллаборантов к сотрудничеству с оккупантами. В частности, изъяты мобильные телефоны, карты памяти, другая техника и собраны показания местных жителей.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.
4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, оккупанты оставляют по себе руины и возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано.
5 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что в деоккупированный Лиман поступили гуманитарная помощь и украинские пенсии. Он заявил, что в Лиманской общине в настоящее время проживает около 15 тыс. человек.