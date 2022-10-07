Списки пленных и документы с данными. ГБР обнаружило возле Лимана Донецкой области штаб оккупантов

В штабе были найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Также ГБР изъяло документы с данными и анкеты кандидатов, которые решили работать на оккупантов в захваченных предприятиях и организациях.

"Выявленные доказательства будут тщательно изучаться ГБР с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Кроме этого, в Лимане следователи собирают доказательства причастности местных коллаборантов к сотрудничеству с оккупантами. В частности, изъяты мобильные телефоны, карты памяти, другая техника и собраны показания местных жителей.