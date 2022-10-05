В деоккупированный Лиман привезли гуманитарную помощь и первые пенсии – Офис президента Украины

Как в Лиман, так и в Святогорск привезли первые пенсии, отметил Тимошенко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко, который посетил регион с рабочим визитом.

"Если говорить о Лимане, то вчера был поднят украинский флаг... Сегодня как в Лиман, так и в Святогорск привезли первые пенсии. Их раздавали людям. Также подъехала и гуманитарная помощь", – сказал замглавы ОПУ.

По словам Тимошенко, в Лиманской общине в настоящее время проживает около 15 тыс. человек. Первоочередной задачей для ОВА является подготовка освобожденных территорий к зимнему периоду, в планах – восстановление жилья, которое пострадало в меньшей степени.

"Кому можно починить – будем чинить, предоставлять дрова и все необходимое для зимнего периода. Тем, кому не можем починить сейчас, будем предлагать эвакуацию", – отметил замглавы ОПУ.

Тимошенко добавил, что в Лимане открылось отделение "Укрпошти".

"Укрпошта" вернулась в Лиман, присоединив своим приказом "Почту Донбасса" к мусору истории!" – написал в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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