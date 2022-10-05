В деоккупированный Лиман привезли гуманитарную помощь и первые пенсии – Офис президента Украины

Об этом 5 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко, который посетил регион с рабочим визитом.
"Если говорить о Лимане, то вчера был поднят украинский флаг... Сегодня как в Лиман, так и в Святогорск привезли первые пенсии. Их раздавали людям. Также подъехала и гуманитарная помощь", – сказал замглавы ОПУ.
По словам Тимошенко, в Лиманской общине в настоящее время проживает около 15 тыс. человек. Первоочередной задачей для ОВА является подготовка освобожденных территорий к зимнему периоду, в планах – восстановление жилья, которое пострадало в меньшей степени.
"Кому можно починить – будем чинить, предоставлять дрова и все необходимое для зимнего периода. Тем, кому не можем починить сейчас, будем предлагать эвакуацию", – отметил замглавы ОПУ.
Тимошенко добавил, что в Лимане открылось отделение "Укрпошти".
"Укрпошта" вернулась в Лиман, присоединив своим приказом "Почту Донбасса" к мусору истории!" – написал в Facebook генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман.
2 октября Зеленский сообщил, что Лиман зачищен от российских оккупантов.
4 октября над Лиманом официально подняли флаг Украины.