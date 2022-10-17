По информации КГВА, российские оккупанты продолжают атаковать Киев.
"Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется. Просим – оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00 17 октября. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. Позже в Киеве началась вторая волна взрывов.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".
Предыдущая атака оккупантов по столице Украины произошла 10 октября. Под удар, в частности, попал перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. По словам Кличко, в результате атаки в столице погибли пять человек, 51 был ранен.