По информации КГВА, по Киеву зафиксировано четыре прилета Фото: Віталій Кличко / Telegram

По информации КГВА, российские оккупанты продолжают атаковать Киев.

"Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется. Просим – оставайтесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.