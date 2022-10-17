В центре Киева перекрыли движение транспорта на участках нескольких улиц – Кличко

По его словам, движение транспорта перекрыто на участках нескольких улиц.
"Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!" – написал мэр.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00 17 октября. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, было подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".
Предыдущая атака оккупантов по столице Украины произошла 10 октября. Под удар, в частности, попал перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. По словам Кличко, в результате атаки в столице погибли пять человек, 51 был ранен.