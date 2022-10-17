В центре Киева перекрыли движение транспорта на участках нескольких улиц – Кличко

По его словам, движение транспорта перекрыто на участках нескольких улиц.

"Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!" – написал мэр.