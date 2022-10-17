Киевскую область атаковали двумя волнами дронов – глава ОВА

"С 6.30 у нас была воздушная тревога, ПВО работала эффективно. Пока деталей мы разглашать не можем. Но хочу сказать, что у нас нет разрушений в области, также нет прилетов. Ситуация достаточно спокойная и стабильная", – сказал он.

Кулеба отметил, что было две волны атак дронов-камикадзе, и это была серьезная атака. Никаких других средств атаки по Киевской области применено не было.

"У нас сейчас усилена оборона области, созданы дополнительные средства, чтобы жители чувствовали себя в безопасности", – сказал Кулеба. При этом риск обстрелов остается, отметил он.