Киевскую область атаковали двумя волнами дронов – глава ОВА

"С 6.30 у нас была воздушная тревога, ПВО работала эффективно. Пока деталей мы разглашать не можем. Но хочу сказать, что у нас нет разрушений в области, также нет прилетов. Ситуация достаточно спокойная и стабильная", – сказал он.
Кулеба отметил, что было две волны атак дронов-камикадзе, и это была серьезная атака. Никаких других средств атаки по Киевской области применено не было.
"У нас сейчас усилена оборона области, созданы дополнительные средства, чтобы жители чувствовали себя в безопасности", – сказал Кулеба. При этом риск обстрелов остается, отметил он.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. В результате атаки там погибло два человека.