Оккупанты нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Днепропетровской области. В ОВА сообщили о сильном пожаре

Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

"Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", – написал Резниченко.

По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетело более 30 вражеских снарядов.

В Марганецкой и Червоногригоровской общинах повреждены дома. По предварительным данным, люди не пострадали.

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