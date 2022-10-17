Оккупанты нанесли ракетный удар по энергетическому объекту в Днепропетровской области. В ОВА сообщили о сильном пожаре

"Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", – написал Резниченко.
По его словам, Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетело более 30 вражеских снарядов.
В Марганецкой и Червоногригоровской общинах повреждены дома. По предварительным данным, люди не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.