Ночью 15 октября россияне обстреляли Никопольский район, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты их реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и тяжелой артиллерии обстреляли три общины Никопольского района – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоревскую.
"В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека – 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов", – написал он.
Резниченко отметил, что в Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждено промышленное предприятие и дома.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.