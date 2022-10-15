Ночью 15 октября россияне обстреляли Никопольский район, ранены два человека – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты их реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган" и тяжелой артиллерии обстреляли три общины Никопольского района – Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоревскую.

"В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека – 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести. В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов", – написал он.

Резниченко отметил, что в Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждено промышленное предприятие и дома.