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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью над Днепропетровской областью сбили пять иранских дронов Shahed-136 – глава ОВА

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Резниченко: Удачная ночная охота наших защитников неба
Резниченко: Удачная ночная охота наших защитников неба
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Над Днепропетровской областью в ночь на 15 октября сбили пять российских беспилотников Shahed-136 иранского производства. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Удачная ночная охота наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136", – написал он.

По словам Резниченко, три дрона сбили над Криворожским районом, два – над Никопольским.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Иран, Днепропетровская область, беспилотники, Валентин Резниченко, война России против Украины
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