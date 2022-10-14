Украинцы собрали 100 млн грн на "ловца дронов" за восемь часов

"100 млн за восемь часов! Это как вообще называется? Это чудо?! Нет! Это крутизна украинцев, умноженная на ненависть к врагу и сведенная к степени любви и уважения к ВСУ", – написал он.

Впечатляющие результаты также прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и призвал не останавливаться, так как Украине нужно больше систем противодействия вражеским дронам для мощной охраны критической инфраструктуры страны.

Сбор был запущен утром 14 октября по инициативе фандрайзинговой платформы United24, Monobank и украинского блогера Игоря Лаченкова. Среди тех, кто перечислил деньги, разыграют специальный тираж браслетов из последней довоенной партии стали с мариупольского завода "Азовсталь" – 1000 браслетов с надписью "Верю ВСУ", 100 из которых собственноручно подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.