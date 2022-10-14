Украинцы собрали 100 млн грн на "ловца дронов" за восемь часов

"100 млн за восемь часов! Это как вообще называется? Это чудо?! Нет! Это крутизна украинцев, умноженная на ненависть к врагу и сведенная к степени любви и уважения к ВСУ", – написал он.
Впечатляющие результаты также прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе, и призвал не останавливаться, так как Украине нужно больше систем противодействия вражеским дронам для мощной охраны критической инфраструктуры страны.
Сбор был запущен утром 14 октября по инициативе фандрайзинговой платформы United24, Monobank и украинского блогера Игоря Лаченкова. Среди тех, кто перечислил деньги, разыграют специальный тираж браслетов из последней довоенной партии стали с мариупольского завода "Азовсталь" – 1000 браслетов с надписью "Верю ВСУ", 100 из которых собственноручно подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.
Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.
Только за минувшие сутки на южном и восточном направлениях противовоздушной обороной уничтожено восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.