В Украине объявили благотворительный сбор на "Ловца "шахидов". Деньги пойдут на системы противодействия дронам

В министерстве отметили, что на две системы необходимо собрать 100 млн грн. Сбор продлится до 23.00 15 октября.
Системы противодействия дронам, сообщили в Минцифры, помогут обнаруживать и сбивать российские дроны и защищать от их ударов объекты критической инфраструктуры Украины. Среди тех, кто перечислит деньги, разыграют специальный тираж браслетов из последней довоенной партии стали с мариупольского завода "Азовсталь" – 1000 браслетов с надписью "Верю ВСУ", 100 из которых собственноручно подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Браслеты нельзя купить – можно только выиграть за донат от 5 грн в Monobank", – заявили в министерстве.
Также в Минцифры поблагодарили партнеров – группу "Метинвест", ювелирный дом SOVA, "Новую почту", Monobank и Игоря Лаченкова – за поддержку защитников и защитниц Украины.
Завод "Азовсталь" стал одним из символов сопротивления Украины полномасштабному вторжению российских оккупационных войск. Завод был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные (в том числе бойцы Нацгвардии, полка НГУ "Азов", СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции) с середины марта до 16 мая, когда защитники получили приказ покинуть "Азовсталь".
Лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь" (каждый из них сделан из 5 г стали, произведенной на комбинате "Азовсталь" до российского вторжения) презентовали 6 октября в Киеве, вскоре после того как Украине удалось освободить более 215 защитников Украины, в том числе 108 азовцев, включая пятерых командиров мариупольского гарнизона.
6 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что все 10 тыс. браслетов из последней довоенной партии стали с мариупольского завода "Азовсталь" были проданы в течение дня после старта продаж.