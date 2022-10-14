В Украине объявили благотворительный сбор на "Ловца "шахидов". Деньги пойдут на системы противодействия дронам

Среди тех, кто перечислит деньги на системы, разыграют специальный тираж браслетов Фото: metinvestholding.com

В министерстве отметили, что на две системы необходимо собрать 100 млн грн. Сбор продлится до 23.00 15 октября.

Системы противодействия дронам, сообщили в Минцифры, помогут обнаруживать и сбивать российские дроны и защищать от их ударов объекты критической инфраструктуры Украины. Среди тех, кто перечислит деньги, разыграют специальный тираж браслетов из последней довоенной партии стали с мариупольского завода "Азовсталь" – 1000 браслетов с надписью "Верю ВСУ", 100 из которых собственноручно подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Браслеты нельзя купить – можно только выиграть за донат от 5 грн в Monobank", – заявили в министерстве.

Также в Минцифры поблагодарили партнеров – группу "Метинвест", ювелирный дом SOVA, "Новую почту", Monobank и Игоря Лаченкова – за поддержку защитников и защитниц Украины.