Ювелирные браслеты из стали "Азовстали" для поддержки ВСУ раскупили за день – Федоров

По словам Михаила Федорова, в Украине уже начали создание следующего тиража Фото: metinvestholding.com

"Спасибо каждому из вас! Мы почувствовали, насколько важным символом является этот браслет для украинцев. Поэтому уже начали создание следующего тиража и не останавливаем продажи. Надо будет немного подождать свой браслет, но это того стоит!" – написал министр.

Также он поблагодарил группу "Метинвест", ювелирный дом SOVA и "Новую почту" за проект и напомнил, что 100% прибыли от браслетов перечислят через фандрайзинговую платформу United24 на проект "Армия дронов", чтобы усилить украинских защитников на фронте.

Кроме того, Федоров отметил, что все 10 тыс. браслетов были проданы всего за девять часов.