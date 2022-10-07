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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ювелирные браслеты из стали "Азовстали" для поддержки ВСУ раскупили за день – Федоров

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По словам Михаила Федорова, в Украине уже начали создание следующего тиража
По словам Михаила Федорова, в Украине уже начали создание следующего тиража
Фото: metinvestholding.com

Все 10 тыс. браслетов из последней довоенной партии стали "Азовстали" проданы. Об этом 6 октября заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Спасибо каждому из вас! Мы почувствовали, насколько важным символом является этот браслет для украинцев. Поэтому уже начали создание следующего тиража и не останавливаем продажи. Надо будет немного подождать свой браслет, но это того стоит!" – написал министр.

Также он поблагодарил группу "Метинвест", ювелирный дом SOVA и "Новую почту" за проект и напомнил, что 100% прибыли от браслетов перечислят через фандрайзинговую платформу United24 на проект "Армия дронов", чтобы усилить украинских защитников на фронте.

Кроме того, Федоров отметил, что все 10 тыс. браслетов были проданы всего за девять часов.

Контекст:

6 октября "Метинвест" совместно с фандрайзинговой платформой United24, Министерством цифровой трансформации и ювелирным домом SOVA произвели лимитированную серию браслетов "Символ несокрушимости. Азовсталь".

Каждый браслет создан из 5 г стали, которую производили на прокатном стане 3600 комбината "Азовсталь".

Теги: Украина, война, Метинвест, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, Михаил Федоров, партия
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