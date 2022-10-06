United24 вместе с "Метинвестом" выпустили ювелирные браслеты из стали "Азовстали" для поддержки ВСУ

Браслеты изготовлены из последней партии стали "Азовстали" в Мариуполе. Их можно приобрести на портале United24. 100% дохода пойдет на закупку дронов в рамках проекта "Армия дронов".

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, которую производили на прокатном стане 3600 комбината "Азовсталь". Именно из такой стали в 1981 году была изготовлена шахта для запуска космического корабля, в 2012-м – новый саркофаг на ЧАЭС. В 2022 году листопрокатный цех, в котором много лет работал стан 3600, стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, сообщили в пресс-службе.

Фото: metinvestholding.com

"Сегодня наша сталь стала символом украинской несокрушимости. Группа "Метинвест" с первых дней войны помогает ВСУ: передает сталь для строительства оборонительных сооружений, производит бронежилеты и мобильные укрытия, закупает автомобили, тепловизоры и дроны. Последняя довоенная партия стали Азовстали будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат", – подчеркнул генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Это первый проект в реализации совместной инициативы фандрейзинговой платформы United24 и Группы "Метинвест" по использованию последней довоенной партии "Азовстали" для сбора средств в поддержку Украины во время войны.

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"Слово "Азовсталь" из названия завода превратилось в название общее – символ мужества и силы духа всего украинского народа, – сказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. – Мы посвящаем этот проект самым несгибаемым людям мира – ВСУ, а также каждому украинцу, защищающему свою землю. Благодаря вашим пожертвованиям через United24 "Армия дронов" уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА. "Символ несгибаемости" поможет усилить наших защитников новыми важными беспилотниками".

Презентация проекта состоялась у самого большого флага Украины, рядом с которым разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ". Буквы, также сделанные из металла "Азовстали", будут стоять до 1 ноября.

Фото: metinvestholding.com