"Посмотрите в его глаза. Они многое видели". Опубликована фотосессия освобожденного из плена пресс-офицер "Азова" Ореста

Фотографии Либеровы опубликовали в своем Instagram-аккаунте 4 сентября.
26-летнего Козацкого называют "глазами Азовстали". Он провел на заводе 84 дня и является автором портретов раненых защитников Мариуполя, символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода, а также фильма "Последний день на "Азовстали", снятого перед пленом.
По мнению Либеровых (это авторы фотографий украинских артиллеристов с арбузом, которые широко разошлись в СМИ), Козацкий сделал главное фото этой войны и вдохновил их продолжать документировать войну.
"В первый день дома я пошел к барбершопу, подстригся и побрел. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", – цитируют авторы поста Козацкого, подчеркивая, что эти слова многое говорят о нем.
"Мы много общались вчера, и о Мариуполе, и о плене, и об обычной жизни. Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели", – подчеркнули фотографы.
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Фотографии Ореста, сделанные Либеровыми, перепостила пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Рядовой первого класса Дмитрий Козацкий, позывной Орест. Защитник Мариуполя и "Азовстали", который провел несколько месяцев в российском плену. Посмотрите глубоко в его глаза", – призвали в Минобороны.
Private First Class Dmytro Kozatsky, call sign Orest @Kozatsky_D— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022
Defender of Mariupol and Azovstal, who spent several months in russian captivity.
Look deep into his eyes.
* libkos pic.twitter.com/q3qL04XrDq
Козацкий вернулся в Украину 21 сентября, его освободили из российского плена в ходе обмена, сейчас проходит реабилитацию. Как говорит мать Ореста, он вернулся из плена похудевший до 55 кг.
О Козацком писали Vogue и hromadske. Ему 26 лет, он родился в Житомирской области. В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, он бросил учебу в одном из польских университетов и уехал на Майдан. После Революции достоинства отправился защищать страну. С 2015-го служит в Мариуполе. В 2017 году вступил в полк "Азов".
20 мая перед сдачей в плен он выложил фото, сделанные на "Азовстали" в публичный доступ, разрешив отправлять их на конкурсы.
За снимки, сделанные на "Азовстали", Козацкий получил специальную награду польской премии Grand Press Foundation. Его работы также победили во французском фотоконкурсе The Prix de la Photographie. Азовец получил золото в категории Press/War ("Пресса/война").