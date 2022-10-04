"Посмотрите в его глаза. Они многое видели". Опубликована фотосессия освобожденного из плена пресс-офицер "Азова" Ореста

Фотографии Либеровы опубликовали в своем Instagram-аккаунте 4 сентября.

26-летнего Козацкого называют "глазами Азовстали". Он провел на заводе 84 дня и является автором портретов раненых защитников Мариуполя, символичного кадра с лучом света, который пробился через разрушенный потолок завода, а также фильма "Последний день на "Азовстали", снятого перед пленом.

По мнению Либеровых (это авторы фотографий украинских артиллеристов с арбузом, которые широко разошлись в СМИ), Козацкий сделал главное фото этой войны и вдохновил их продолжать документировать войну.

"В первый день дома я пошел к барбершопу, подстригся и побрел. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", – цитируют авторы поста Козацкого, подчеркивая, что эти слова многое говорят о нем.

"Мы много общались вчера, и о Мариуполе, и о плене, и об обычной жизни. Вы услышите эти истории из будущих интервью. А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели", – подчеркнули фотографы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Костянтин і Влада Ліберови (@libkos)

Фотографии Ореста, сделанные Либеровыми, перепостила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Рядовой первого класса Дмитрий Козацкий, позывной Орест. Защитник Мариуполя и "Азовстали", который провел несколько месяцев в российском плену. Посмотрите глубоко в его глаза", – призвали в Минобороны.

Private First Class Dmytro Kozatsky, call sign Orest @Kozatsky_D

Defender of Mariupol and Azovstal, who spent several months in russian captivity.

Look deep into his eyes.

* libkos pic.twitter.com/q3qL04XrDq — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022

Козацкий вернулся в Украину 21 сентября, его освободили из российского плена в ходе обмена, сейчас проходит реабилитацию. Как говорит мать Ореста, он вернулся из плена похудевший до 55 кг.