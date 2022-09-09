Кадры с арбузом, которые облетели первые полосы мировых изданий. Фотографы показали работу украинских артиллеристов. Фоторепортаж
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook
Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook
8 сентября пресс-служба 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Володимира Мономаха опубликовала
фотографии, на которых запечатлена работа артиллерии. Авторы репортажа – украинские фотографы Константин и Влада Либеровы – сняли одного из военнослужащих на фоне работающей реактивной системы залпового огня, поля подсолнухов и с арбузом. Как отметил
Либеров в Instagram, он, чтобы сделать эти снимки, стал слишком близко, из-за чего его засыпало камнями – так, что "даже остались синяки". Но, как подчеркнул фотограф, он ни о чем не жалеет. Он опубликовал снимки, сделанные во время фотосессии, четыре дня назад. Как отметили вчера в бригаде, за это время сделанные им "кадры облетели первые полосы мировых изданий и уже вошли в историю".