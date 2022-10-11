"Сбор на месть завершен". Притула и Стерненко рассказали, сколько за сутки украинцы сбросили на покупку дронов-камикадзе

По словам Стерненко, из этих средств будут куплены 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 млн грн.

"Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 млн. И они также пойдут на истребление российских оккупантов", – написал Стерненко, отметив, что детали будут позже.

Сергей Притула поблагодарил всех, кто продолжает донатить на ежедневные закупки.

"Нет для украинцев слова "невозможно"! Сбор на месть завершен. Будут дроны-камикадзе! И не только", – написал он.