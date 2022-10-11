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"Сбор на месть завершен". Притула и Стерненко рассказали, сколько за сутки украинцы сбросили на покупку дронов-камикадзе

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Стерненко и Притула объявили о покупке 50 дронов-камикадзе RAM II
Стерненко и Притула объявили о покупке 50 дронов-камикадзе RAM II
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

За сутки украинцы сбросили на счета волонтера и телеведущего Сергея Притулы и общественного активиста и блогера Сергея Стерненко 352 млн грн. Об этом Сергей Стерненко сообщил 11 октября в Facebook.

По словам Стерненко, из этих средств будут куплены 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 млн грн.

"Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, то остается еще 252 млн. И они также пойдут на истребление российских оккупантов",  написал Стерненко, отметив, что детали будут позже.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/pfbid0TwVtvkWBHMhUQaivGb1eNZkGhyah13FqhyEqP3hgEdEtsKJ6cZcB8iUw72oyuPpTl

Сергей Притула поблагодарил всех, кто продолжает донатить на ежедневные закупки.

"Нет для украинцев слова "невозможно"! Сбор на месть завершен. Будут дроны-камикадзе! И не только", – написал он.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/3416415988684194/

Контекст:

10 октября Сергей Притула отреагировал на массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине, объявив о начале сбора вместе с Сергеем Стерненко на технику, которая отомстит армии России.

Высокоточный ударный беспилотный авиационный комплекс RAM II способен, отмечает Defense Express, не только уничтожать различные цели, но и использоваться как разведчик. На подготовку к полету такого боевого дрона необходимо около 10 минут.

Теги: Россия, Украина, война, беспилотники, война России против Украины, Сергей Стерненко, Сергей Притула, месть
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