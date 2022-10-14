ЕС обсудит новые санкции из-за использования Россией иранских дронов – Reuters

По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, был проведен анализ активности беспилотников и эта тема стоит на повестке дня.

Источники также заявили, что, хотя принятие решения о новых санкционных списках 17 октября невозможно, может быть достигнуто политическое соглашение, которое проложит путь к санкциям на более позднем этапе.

Собеседник агентства добавил, что рассматриваемые беспилотники подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями – неофициального политического соглашения между 34 государствами. Его целью является предотвращение распространения оружия массового поражения (кроме пилотируемых летательных аппаратов). Участниками соглашения среди прочего являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, Украина и Россия, говорится на сайте соглашения. Ирана среди подписантов нет.

Рассмотрения вопроса о беспилотниках пройдет в тот же день, что и обсуждение темы санкций против примерно 15 иранцев, причастных к репрессиям в Иране, начавшимся после смерти 22-летней Махсы Амини и последующих из-за этого демонстраций.