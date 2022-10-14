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ЕС обсудит новые санкции из-за использования Россией иранских дронов – Reuters

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В ЕС обсуждение санкций из-за использования Россией иранских дронов пройдет 17 октября
В ЕС обсуждение санкций из-за использования Россией иранских дронов пройдет 17 октября
Фото: depositphotos.com

Министры иностранных дел европейских стран в понедельник, 17 октября, обсудят передачу иранских беспилотников России, которые та использует в войне против Украины. По итогам министры могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях. Об этом агентству Reuters сообщили источники в дипломатических кругах.

По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, был проведен анализ активности беспилотников и эта тема стоит на повестке дня.

Источники также заявили, что, хотя принятие решения о новых санкционных списках 17 октября невозможно, может быть достигнуто политическое соглашение, которое проложит путь к санкциям на более позднем этапе.

Собеседник агентства добавил, что рассматриваемые беспилотники подпадают под действие режима контроля за ракетными технологиями – неофициального политического соглашения между 34 государствами. Его целью является предотвращение распространения оружия массового поражения (кроме пилотируемых летательных аппаратов). Участниками соглашения среди прочего являются Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США, Украина и Россия, говорится на сайте соглашения. Ирана среди подписантов нет.

Рассмотрения вопроса о беспилотниках пройдет в тот же день, что и обсуждение темы санкций против примерно 15 иранцев, причастных к репрессиям в Иране, начавшимся после смерти 22-летней Махсы Амини и последующих из-за этого демонстраций.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

С начала сентября оккупанты использовали Shahed-136, которые они перекрасили в свои цвета и назвали "Герань-2", в основном на юге и востоке – в ОдесскойНиколаевскойХарьковской и Днепропетровской областях, 5 октября они впервые применили их в Киевской области. Также беспилотники были применены во время массированной атаки на Украину 10-го и 11 октября.

Сбивать эти БПЛА можно с помощью систем ПВО и даже стрелковым оружием, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ на 6 октября, Россия применила в Украине 86 иранских дронов-камикадзе, 60% из них были уничтожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Иран, санкции, война, беспилотники, Европейский союз, война России против Украины
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