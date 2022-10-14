Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из дронов и "Градов", ранен мужчина – ОВА

По его данным, в Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. Там ранен 51-летний мужчина, он госпитализирован в местную больницу.

Повреждения получило промышленное предприятие и жилые дома.

Никопольский район был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерии и дронов. По данным Резниченко, люди не пострадали.

"В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач", – говорится в сообщении главы ОВА.