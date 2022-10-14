Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из дронов и "Градов", ранен мужчина – ОВА

По его данным, в Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. Там ранен 51-летний мужчина, он госпитализирован в местную больницу.
Повреждения получило промышленное предприятие и жилые дома.
Никопольский район был обстрелян из реактивных систем залпового огня "Град", а также артиллерии и дронов. По данным Резниченко, люди не пострадали.
"В Мировской, Красногригоровской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач", – говорится в сообщении главы ОВА.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.