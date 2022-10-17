В результате удара дрона по жилому дому в Киеве погибли два человека – Тимошенко

Сразу после первых атак россиян спасатели помогли выйти 18 людям из дома, 19-го человека – пожилую женщину – недавно вытащили из квартиры и отправили в больницу.
По словам Тимошенко, сейчас известно о двух погибших в результате попадания по дому. Под завалами, предварительно, остается еще один человек.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".