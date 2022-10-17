В результате удара дрона по жилому дому в Киеве погибли два человека – Тимошенко

Сразу после первых атак россиян спасатели помогли выйти 18 людям из дома, 19-го человека – пожилую женщину – недавно вытащили из квартиры и отправили в больницу.

По словам Тимошенко, сейчас известно о двух погибших в результате попадания по дому. Под завалами, предварительно, остается еще один человек.