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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара дрона по жилому дому в Киеве погибли два человека – Тимошенко

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Россияне атаковали Киев утром 17 октября
Россияне атаковали Киев утром 17 октября
Фото: ДСНС України / Facebook

Из-за удара россиян по жилому дому в Киеве погибли два человека. Об этом в эфире "1+1" сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Сразу после первых атак россиян спасатели помогли выйти 18 людям из дома, 19-го человека – пожилую женщину – недавно вытащили из квартиры и отправили в больницу.

По словам Тимошенко, сейчас известно о двух погибших в результате попадания по дому. Под завалами, предварительно, остается еще один человек.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу.  Кроме того, под ударами РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, взрыв, война, беспилотники, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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