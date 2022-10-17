Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден объект энергоинфраструктуры

"С направления Черного моря с самолета Су-35 выпущена ракета Х-59, которая поразила один из объектов инфраструктуры области. Без человеческих жертв", – говорится в сообщении.

Других деталей о последствиях удара пока не поступало.

Горсовет также писал об атаке дронов-камикадзе ранним утром понедельника. По информации мэрии, над регионов было сбито шесть иранских дронов.