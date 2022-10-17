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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне утром отправили на Киев 28 дронов – Кличко

Большинство направленных на Киев дронов сбили
Большинство направленных на Киев дронов сбили
Фото: Віталій Кличко / Telegram

Утром 17 октября российские оккупанты отправили для атаки Киева 28 дронов-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего пять взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе", – отметил он.

По словам мэра, спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома.

Двое человек находились под завалами. Тело одной погибшей женщины достали, предварительно, еще один человек находится под завалами.

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу.  Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались ДнепропетровскаяСумскаяОдесская области и Запорожье.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, взрыв, война, ПВО, беспилотники, война России против Украины
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