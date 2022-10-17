Россияне утром отправили на Киев 28 дронов – Кличко

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего пять взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе", – отметил он.

По словам мэра, спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома.

Двое человек находились под завалами. Тело одной погибшей женщины достали, предварительно, еще один человек находится под завалами.