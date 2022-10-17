Россияне утром отправили на Киев 28 дронов – Кличко

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО большинство летучих террористов сбили. В Киеве раздалось всего пять взрывов. Один из них – в жилом доме в Шевченковском районе", – отметил он.
По словам мэра, спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома.
Двое человек находились под завалами. Тело одной погибшей женщины достали, предварительно, еще один человек находится под завалами.
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".