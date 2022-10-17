Несмотря на атаку оккупантов, все поезда, проходящие через Киев, прибывают в столицу по графику – "Укрзалізниця"

"Главный вокзал города открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях", – говорится в сообщении.

Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев – Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы.

Кольцевая электричка также продолжает движение по столице в соответствии с расписанием.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома спасены 18 человек, еще двое, возможно, остаются под завалами.

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".