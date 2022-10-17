Утром ВСУ сбили 11 дронов-камикадзе, все атаки, в том числе по Киеву, были с юга – Воздушные силы

Как говорится в сводке, в зоне ответственности воздушного командования "Центр" (северные и центральные регионы страны) зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136.

"Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении – уничтожены по меньшей мере два Shahed-136", – говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что все атаки дронов-камикадзе – в том числе по столице – были с южного направления.

В течение ночи с 16-го на 17 октября украинские военные, по данным ВС ВСУ, уничтожили 26 иранских дронов-камикадзе и три крылатых ракеты российских оккупантов.