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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Но нас сломать не удастся

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Зеленский прокомментировал утреннюю атаку россиян
Зеленский прокомментировал утреннюю атаку россиян
Фото: president.gov.ua

Дроны-камикадзе и ракеты оккупантов ночью и утром 17 октября атакуют всю Украину, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram и опубликовал видео c места одной из атак в Киеве.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину", – написал президент.

Он отметил, что в Киеве есть попадание в жилой дом.

"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область, Сумская область, Одесская область, Запорожье.

Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала

Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома спасены 18 человек, еще двое, возможно, остаются под завалами. 

Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".

Теги: Киев, беспилотники, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты
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