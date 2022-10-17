Зеленский: Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Но нас сломать не удастся

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину", – написал президент.
Он отметил, что в Киеве есть попадание в жилой дом.
"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас – победа", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу. Кроме того, под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область, Сумская область, Одесская область, Запорожье.
Атака по Киеву произошла примерно в 7.00. Были слышны два взрыва в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате удара начался пожар в нежилом помещении, пострадали несколько жилых домов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, пострадал объект инфраструктуры возле вокзала.
Позже в Киеве началась вторая волна взрывов, россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе. По информации мэра на 10.06, из разрушенного дома спасены 18 человек, еще двое, возможно, остаются под завалами.
Мэр Киева показал обломок иранского дрона-камикадзе, которым утром 17 октября россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2".