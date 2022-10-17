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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки ликвидировали 320 российских оккупантов – Генштаб

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Россия потеряла более 2500 танков
Россия потеряла более 2500 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия потеряла в Украине около 65 320 военнослужащих, в том числе за последние сутки было ликвидировано порядка 320 оккупантов. Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери войск РФ составили:

  • танки ‒ 2537 (+8),
  • боевые бронированные машины ‒ 5205 (+12),
  • артиллерийские системы – 1599 (+10),
  • РСЗО – 366 (+1),
  • средства ПВО ‒ 187 (+1),
  • самолеты – 268,
  • вертолеты – 242,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 316,
  • корабли/катера ‒ 16,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3969 (+10),
  • специальная техника ‒ 144 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и авдеевском направлениях", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PvmwekHFeG6LeE4XBeiZKGL7iyTD89EGbgDsX5Rcpq96fsN8zgvQBTfCDi8vUCQkl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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