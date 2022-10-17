ВСУ за сутки ликвидировали 320 российских оккупантов – Генштаб

Россия потеряла более 2500 танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия потеряла в Украине около 65 320 военнослужащих, в том числе за последние сутки было ликвидировано порядка 320 оккупантов. Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Другие потери войск РФ составили:
танки ‒ 2537 (+8),
боевые бронированные машины ‒ 5205 (+12),
артиллерийские системы – 1599 (+10),
РСЗО – 366 (+1),
средства ПВО ‒ 187 (+1),
самолеты – 268,
вертолеты – 242,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
крылатые ракеты ‒ 316,
корабли/катера ‒ 16,
автомобильная техника и автоцистерны – 3969 (+10),
специальная техника ‒ 144 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и авдеевском направлениях", – добавили в Генштабе.
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