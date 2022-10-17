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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

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Подтверждено поражение ВСУ 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники России
Подтверждено поражение ВСУ 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники России
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Авиация украинских сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов по позициям оккупантов. Об это говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов РФ. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

Кроме того, подтверждены удары ВСУ по позициям россиян за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны РФ понесла следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области:

  • Молочанск – до 40 раненых;
  • Каменка-Днепровская – пять единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых;
  • Энергодар – до 20 раненых;
  • Орехов и Гуляйполе – до пяти единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых;
  • Пологи – около семи единиц военной техники и до 30 раненых. 
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GNWnzDdWfWDurmd33Lb3VhgF6oCRc73Lt65RijudVGq4cG7E1jUh4oxzanB6PzYMl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Генштаб ВСУ, Запорожская область, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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