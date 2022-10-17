Украинская авиация за сутки нанесла 30 ударов по оккупантам – Генштаб ВСУ

Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести позиций зенитных ракетных комплексов РФ. Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.

Кроме того, подтверждены удары ВСУ по позициям россиян за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны РФ понесла следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: