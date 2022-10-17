Россияне обстреляли за сутки 20 населенных пунктов Украины – Генштаб ВСУ

"Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области", – говорится в сообщении.

Также россияне атаковали Николаев 15 дронами-камикадзе, 11 из них украинские защитники сбили.

На фронте российские оккупанты вели огонь на слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском направлениях.

Также от обстрелов на южнобужском направлении пострадали около 25 населенных пунктов. Среди них Никополь и Новокаменка в Днепропетровской области, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.