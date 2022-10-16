ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В приграничных с Украиной районах России ухудшилось морально-психологическое состояние населения – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Генштаб привел пример из Белгородской области
Генштаб привел пример из Белгородской области
Фото: wikipedia.org

На части территории России в связи с войной против Украины ухудшилось морально-психологическое состояние местного населения. Об этом проинформировал 16 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах Российской Федерации значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021D3Zpu7LfUDk7mqibBDZ1wDfokr75C1ZkfJsyNvuCCDEQUbUpdWS3huzpXtgB9mfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В последние дни в Белгородской области происходят инциденты, которые связывают с войной в Украине.

Так, 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков с территории России, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.

14 октября в Белгороде произошел взрыв и пожар на ТЭЦ "Луч". Местные власти обвинили в обстрелах украинскую армию. Харьковские Telegrаm-каналы пишут, что 10 из 10 выпущенных из Белгорода по Украине ракет упали в самой России.

В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибло, 14 получили ранения.

Также 14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожных путей приостановили движение поездов.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 16 октября потеряли в Украине убитыми 65 000 человек. О количестве раненых оккупантов не сообщается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, медицина, война, Генштаб ВСУ, мобилизация, раненые, Белгородская область, вторжение, лечение, война России против Украины, больницы, население, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина G
Дмитрий ГОРДОН
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
"Вас больше волнует защита картины или защита планеты и людей?" Экоактивисты облили супом картину Ван Гога за $39,7 млн
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Свитолина и Монфис впервые стали родителями
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
Бедняков шутливо поздравил жену с днем рождения подборкой неудачных фото
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Безумная жара", "Несгибаемые люди". Положинский показал танец побратимов под его песню "Моєї дискотеки треки". Видео
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
В День защитников и защитниц в Украине зарегистрировано почти в три раза больше браков, чем в День Независимости
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
"У меня началась новая жизнь". Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (101376)
2
"Величественная красота", "Почему такая, как вы, еще не замужем?" Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом (53871)
3
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото (41025)
4
Белоконь показала ужин с Данилко в ресторане (39585)
5
"Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским (27641)
6
"Работать на Гарри и Меган — это как "иметь дело с парой подростков". Королевский корреспондент рассказал, почему от герцогов сбежала помощница (23268)
7
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды (22586)
8
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (17667)
 
 
 
 