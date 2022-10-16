В приграничных с Украиной районах России ухудшилось морально-психологическое состояние населения – Генштаб ВСУ

"Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах Российской Федерации значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В последние дни в Белгородской области происходят инциденты, которые связывают с войной в Украине.

Так, 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков с территории России, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.

14 октября в Белгороде произошел взрыв и пожар на ТЭЦ "Луч". Местные власти обвинили в обстрелах украинскую армию. Харьковские Telegrаm-каналы пишут, что 10 из 10 выпущенных из Белгорода по Украине ракет упали в самой России.

В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибло, 14 получили ранения.

Также 14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожных путей приостановили движение поездов.