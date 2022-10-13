В Белгородской области России прогремели взрывы. Губернатор сообщил, что подорван склад с боеприпасами

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – написал он.

Гладков отметил, что жителей планируют вывезти "на безопасное расстояние".

"Медуза" пишет о пожаре в поселке Октябрьский Белгородского района. Этот населенный пункт расположен в 10 км о границы с Украиной и в 20 км от Белгорода.

Telegrаm-канал "Жесть Белгород" публикует видео из поселка, где взрываются боеприпасы.

Днем 13 октября в управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские оккупанты предприняли попытку обстрелять Харьков ракетами С-300, три ракеты самоликвидировались, одна упала на жилой дом в Белгороде.