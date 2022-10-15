В Белгородской области произошла стрельба на военном полигоне. Минобороны РФ заявило об 11 погибших и "теракте"

Стрельба произошла на полигоне во время учений лиц, "добровольно изъявивших желание" воевать в Украине Фото: ЕРА (иллюстративное)

По данным издания Sota, в результате стрельбы могло погибнуть 22 военных, еще 16, вероятно, получили ранения.

"При этом стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один сбежал", – сообщило СМИ, ссылаясь на аудиозапись рассказа родственницы "подвергшегося атаке, но выжившего на полигоне мобилизованного".

Как пишет "Интерфакс", в минобороны РФ подтвердили гибель 11 военнослужащих, стрельбу там назвали "терактом".

"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", – говорится в сообщении.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, стрельба произошла "в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в "специальной военной операции". Огонь вели по личному составу подразделения из стрелкового оружия.

По данным Sota, речь о полигоне в поселке Солоти. Там, как сообщает СМИ, находились более 100 человек из Брянской области, "категорически отказывавшихся от отправки под Лиман" Донецкой области. Российское военное руководство якобы более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм освобожденного украинскими защитниками города.