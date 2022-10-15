Зеленский о ситуации на фронте: На востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив

Зеленский: Только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и реальные победы Украины – это путь к миру Фото: president.gov.ua

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением", – сказал президент.

Он обратил внимание на потери РФ за время вторжения и высказал мнение, что даже в случае, если РФ потеряет 100 тыс. своих граждан, это не заставит Кремль "задуматься о чем-то".

"Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украине, только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор", – подчеркнул Зеленский.

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