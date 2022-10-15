Зеленский о ситуации на фронте: На востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они ни бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением", – сказал президент.
Он обратил внимание на потери РФ за время вторжения и высказал мнение, что даже в случае, если РФ потеряет 100 тыс. своих граждан, это не заставит Кремль "задуматься о чем-то".
"Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украине, только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. К 15 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине были ликвидированы 64,7 тыс. российских военнослужащих.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.