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Яковина: 15 ноября у Путина наступает дедлайн. Дед мертвый во всех смыслах этого слова. Дальше он живым не протянет

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Яковина предполагает, что от главы Кремля потребовали прекратить войну до саммита G20
Яковина предполагает, что от главы Кремля потребовали прекратить войну до саммита G20
Фото: ЕРА

Если президент России Владимир Путин не завершит войну против Украины до 15 ноября, когда на Бали начнется саммит G20, ему будет грозить смерть. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина.

Он считает, что Путин будет склонять Украину к перемирию в связи с позицией Китая, Индии и Турции, которые, по одной из версий, дали Путину для завершения войны дедлайн 15 ноября.

"Я думаю, они (россияне. – "ГОРДОН") выкатят [...] какой-то ультиматум [Украине]. Потому что для Путина – он пан или пропал. 15 ноября, я предполагаю, у него наступает дедлайн. Дед мертвый во всех смыслах этого слова. Дальше он живым не протянет. Это для него вопрос его физического выживания. И поэтому я думаю, он будет сейчас максимально жесткие условия выкатывать по поводу этого ультиматума", – объяснил Яковина.

Обозреватель НВ предполагает, что Кремль может ультимативно потребовать от Украины перемирия, в ежедневном режиме обстреливая важные объекты украинской инфраструктуры, а если Киев не будет соглашаться – применить ядерное оружие.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 15 октября потеряли в Украине 64 700 человек убитыми.

В связи с большими потерями в войне против Украины в России объявили "частичную мобилизацию", которая выглядит как полная мобилизация.

14 октября "Медуза" со ссылкой на собственные источники рассказала, что Путин рассчитывает добиться перемирия, чтобы выиграть время и начать новое наступление на Украину в начале 2023 года.

Украина отказывается вести переговоры с Путиным.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, ядерное оружие, война, переговоры, перемирие, вторжение, саммит, война России против Украины, Бали, президент, Иван Яковина, российские оккупанты
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