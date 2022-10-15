Яковина: 15 ноября у Путина наступает дедлайн. Дед мертвый во всех смыслах этого слова. Дальше он живым не протянет

Он считает, что Путин будет склонять Украину к перемирию в связи с позицией Китая, Индии и Турции, которые, по одной из версий, дали Путину для завершения войны дедлайн 15 ноября.

"Я думаю, они (россияне. – "ГОРДОН") выкатят [...] какой-то ультиматум [Украине]. Потому что для Путина – он пан или пропал. 15 ноября, я предполагаю, у него наступает дедлайн. Дед мертвый во всех смыслах этого слова. Дальше он живым не протянет. Это для него вопрос его физического выживания. И поэтому я думаю, он будет сейчас максимально жесткие условия выкатывать по поводу этого ультиматума", – объяснил Яковина.

Обозреватель НВ предполагает, что Кремль может ультимативно потребовать от Украины перемирия, в ежедневном режиме обстреливая важные объекты украинской инфраструктуры, а если Киев не будет соглашаться – применить ядерное оружие.

Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать". Полная версия интервью

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