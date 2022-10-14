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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин рассчитывает на перемирие РФ и Украины, чтобы подготовиться к новому наступлению в 2023 году – "Медуза"

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"Медуза" пишет, что по замыслу Кремля, договориться могут военные без привлечения первых лиц стран
"Медуза" пишет, что по замыслу Кремля, договориться могут военные без привлечения первых лиц стран
Фото: ЕРА

Руководство России рассчитывает в ходе переговоров с представителями украинской армии договориться о перемирии, чтобы выиграть время и начать в 2023 году новое "полномасштабное наступление" против Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 14 октября "Медуза".

Российское издание называет этот план "тактическим вариантом", который "предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня".

"Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные без привлечения первых лиц обоих государств. [...] Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области", – пишут журналисты.

По их данным, сейчас Кремль пытается с этой целью влиять на лидеров Запада "и президента Турции Реджепа Эрдогана", чтобы они подтолкнули Украину к переговорам с Россией.

"Простой аргумент – нужно избежать жертв среди мирного населения", отмечает "Медуза", подчеркивая, что "происходит это на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск".

Собеседники журналистов утверждают, что президент России Владимир Путин надеется использовать возможный режим прекращения огня "для подготовки к новому наступлению".

"По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. [...] "Новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года", – объясняет издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

В связи с большими потерями в войне против Украины в России объявили "частичную мобилизацию", которая выглядит как полная мобилизация.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, война, Кремль, военные, переговоры, мобилизация, перемирие, вторжение, наступление, война России против Украины, президент, российские оккупанты, россияне
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