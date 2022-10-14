Путин рассчитывает на перемирие РФ и Украины, чтобы подготовиться к новому наступлению в 2023 году – "Медуза"

Российское издание называет этот план "тактическим вариантом", который "предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня".
"Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные без привлечения первых лиц обоих государств. [...] Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области", – пишут журналисты.
По их данным, сейчас Кремль пытается с этой целью влиять на лидеров Запада "и президента Турции Реджепа Эрдогана", чтобы они подтолкнули Украину к переговорам с Россией.
"Простой аргумент – нужно избежать жертв среди мирного населения", отмечает "Медуза", подчеркивая, что "происходит это на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск".
Собеседники журналистов утверждают, что президент России Владимир Путин надеется использовать возможный режим прекращения огня "для подготовки к новому наступлению".
"По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. [...] "Новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года", – объясняет издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.
В связи с большими потерями в войне против Украины в России объявили "частичную мобилизацию", которая выглядит как полная мобилизация.