Путин рассчитывает на перемирие РФ и Украины, чтобы подготовиться к новому наступлению в 2023 году – "Медуза"

"Медуза" пишет, что по замыслу Кремля, договориться могут военные без привлечения первых лиц стран Фото: ЕРА

Российское издание называет этот план "тактическим вариантом", который "предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня".

"Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные без привлечения первых лиц обоих государств. [...] Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области", – пишут журналисты.

По их данным, сейчас Кремль пытается с этой целью влиять на лидеров Запада "и президента Турции Реджепа Эрдогана", чтобы они подтолкнули Украину к переговорам с Россией.

"Простой аргумент – нужно избежать жертв среди мирного населения", отмечает "Медуза", подчеркивая, что "происходит это на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск".

Собеседники журналистов утверждают, что президент России Владимир Путин надеется использовать возможный режим прекращения огня "для подготовки к новому наступлению".

"По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике. [...] "Новое полномасштабное наступление" может начаться примерно в феврале-марте 2023 года", – объясняет издание.

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