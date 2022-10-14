ВСУ за сутки уничтожили 500 оккупантов и 10 танков врага

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 500 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на краматорском и бахмутском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.