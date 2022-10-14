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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России не смог вылететь самолет из-за того, что пилота забрали в военкомат

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Мобилизация второго пилота помешала вылету самолета из Уфы
Мобилизация второго пилота помешала вылету самолета из Уфы
Фото: wikipedia.org

Рейс из российской Уфы в турецкую Анталью задержали на девять часов из-за того, что второго пилота самолета забрали в военкомат прямо из аэропорта. Об этом 14 октября сообщает Mkset.

"В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5.20, а вылетели лишь в 14.00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет", – сообщил один из пассажиров.

Со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот еще находился дома, но в военкомат он не пришел и никому ничего об этом не сказал. Уже в аэропорту ему выдали запрет на пересечение границы.

В пресс-службе аэропорта Уфы изданию комментариев не дали и посоветовали обращаться в авиакомпанию, которая не ответила к моменту публикации.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Теги: Россия, самолет, мобилизация, Уфа, война России против Украины, пилот
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