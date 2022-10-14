В России не смог вылететь самолет из-за того, что пилота забрали в военкомат

"В шоке были все. Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5.20, а вылетели лишь в 14.00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет", – сообщил один из пассажиров.

Со слов пассажиров, повестка пришла второму пилоту, когда тот еще находился дома, но в военкомат он не пришел и никому ничего об этом не сказал. Уже в аэропорту ему выдали запрет на пересечение границы.

В пресс-службе аэропорта Уфы изданию комментариев не дали и посоветовали обращаться в авиакомпанию, которая не ответила к моменту публикации.