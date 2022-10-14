Путин пообещал, что мобилизации в России закончится через две недели, и назвал число воюющих в Украине "новобранцев"

Путин заявил, что через две недели мобилизация в России закончится Фото: EPA

Путин также отметил, что "в обозримом будущем" необходимости расширять масштабы мобилизации нет и минобороны РФ не высказывало предложений по ее продлению.

Президент страны-оккупанта объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тыс. км и "охранять ее только контрактниками невозможно", сообщает "РИА Новости".

По словам Путина, сейчас мобилизованы 222 тыс. человек, из них 33 тыс. находятся в подразделениях, 16 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Он добавил, что мобилизованные "обязательно" проходят подготовку. По словам президента РФ, первичная подготовка мобилизованных оккупантов длится 5–10 дней, далее в воинских частях – 5–15 дней, а дальше – войска, которые воюют в Украине.