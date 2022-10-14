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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин пообещал, что мобилизации в России закончится через две недели, и назвал число воюющих в Украине "новобранцев"

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Путин заявил, что через две недели мобилизация в России закончится
Путин заявил, что через две недели мобилизация в России закончится
Фото: EPA

Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией в России, закончатся в течение двух недель. Об этом 14 октября на пресс-конференции в Астане (Казахстан) заявил президент РФ Владимир Путин, которого цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

Путин также отметил, что "в обозримом будущем" необходимости расширять масштабы мобилизации нет и минобороны РФ не высказывало предложений по ее продлению.

Президент страны-оккупанта объяснил необходимость мобилизации тем, что линия соприкосновения с украинскими войсками составляет 1,1 тыс. км и "охранять ее только контрактниками невозможно", сообщает "РИА Новости".

По словам Путина, сейчас мобилизованы 222 тыс. человек, из них 33 тыс. находятся в подразделениях, 16 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Он добавил, что мобилизованные "обязательно" проходят подготовку. По словам президента РФ, первичная подготовка мобилизованных оккупантов длится 5–10 дней, далее в воинских частях – 5–15 дней, а дальше – войска, которые воюют в Украине.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оккупация, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, мобилизация, армия РФ, Астана, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Залужный, потери армии России, российские оккупанты
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