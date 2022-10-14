Лукашенко принял решение начать в Беларуси скрытую мобилизацию – "Наша Нива"

Проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси, объявленная Лукашенко 11 октября, будет прикрытием для мобилизации, сообщила "Наша Нива" Фото: EPA

О том, что в Беларуси решено начать мобилизацию, изданию сообщили несколько не связанных между собой источников.

На первом этапе, по информации издания, скрытая мобилизация не затронет крупные города – в первую очередь будет мобилизовано сельское население. "Наша Нива", как сказано, "точно знает", что пока повестки получают только жители небольших районов Беларуси.

"Самый большой упор делается на те военно-учетные специальности, которые в российской армии дефицитны", – сообщили журналистам осведомленные источники.

О реальных целях мобилизации можно будет судить, зная план по призывникам., но данные о количестве людей, которых планируется мобилизовать, пока отсутствуют, отмечают источники "Нашей Нивы"

Как пишет издание, с учетом последствий российской мобилизации (вызвавшей напряженность в обществе), Лукашенко в Беларуси решил не объявлять о ней публично.

"Чаще будет происходить "скрытая мобилизация" под видом проверки боевой годности и вызова призывников на сборы, которые в народе называют "набором в партизаны", – пишет издание.

Доукомплектование боевых частей, делает более вероятным сценарий эскалации на границе Украины и Беларуси, делает вывод "Наша Нива".