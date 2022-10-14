Лукашенко принял решение начать в Беларуси скрытую мобилизацию – "Наша Нива"

О том, что в Беларуси решено начать мобилизацию, изданию сообщили несколько не связанных между собой источников.
На первом этапе, по информации издания, скрытая мобилизация не затронет крупные города – в первую очередь будет мобилизовано сельское население. "Наша Нива", как сказано, "точно знает", что пока повестки получают только жители небольших районов Беларуси.
"Самый большой упор делается на те военно-учетные специальности, которые в российской армии дефицитны", – сообщили журналистам осведомленные источники.
О реальных целях мобилизации можно будет судить, зная план по призывникам., но данные о количестве людей, которых планируется мобилизовать, пока отсутствуют, отмечают источники "Нашей Нивы"
Как пишет издание, с учетом последствий российской мобилизации (вызвавшей напряженность в обществе), Лукашенко в Беларуси решил не объявлять о ней публично.
"Чаще будет происходить "скрытая мобилизация" под видом проверки боевой годности и вызова призывников на сборы, которые в народе называют "набором в партизаны", – пишет издание.
Доукомплектование боевых частей, делает более вероятным сценарий эскалации на границе Украины и Беларуси, делает вывод "Наша Нива".
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".
10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.