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Лукашенко принял решение начать в Беларуси скрытую мобилизацию – "Наша Нива"

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Проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси, объявленная Лукашенко 11 октября, будет прикрытием для мобилизации, сообщила "Наша Нива"
Проверка боеготовности вооруженных сил Беларуси, объявленная Лукашенко 11 октября, будет прикрытием для мобилизации, сообщила "Наша Нива"
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко принял "принципиальное решение" провести в стране скрытую мобилизацию под видом проверки боеготовности войск. Об этом сообщило 13 октября оппозиционное белорусское издание "Наша Нива".

О том, что в Беларуси решено начать мобилизацию, изданию сообщили несколько не связанных между собой источников.

На первом этапе, по информации издания, скрытая мобилизация не затронет крупные города – в первую очередь будет мобилизовано сельское население. "Наша Нива", как сказано, "точно знает", что пока повестки получают только жители небольших районов Беларуси.

"Самый большой упор делается на те военно-учетные специальности, которые в российской армии дефицитны", – сообщили журналистам осведомленные источники.

О реальных целях мобилизации можно будет судить, зная план по призывникам., но данные о количестве людей, которых планируется мобилизовать, пока отсутствуют, отмечают источники "Нашей Нивы"

Как пишет издание, с учетом последствий российской мобилизации (вызвавшей напряженность в обществе), Лукашенко в Беларуси решил не объявлять о ней публично.

"Чаще будет происходить "скрытая мобилизация" под видом проверки боевой годности и вызова призывников на сборы, которые в народе называют "набором в партизаны", – пишет издание.

Доукомплектование боевых частей, делает более вероятным сценарий эскалации на границе Украины и Беларуси, делает вывод "Наша Нива".

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, мобилизация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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