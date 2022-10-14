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В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

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В Беларуси говорят о возможности "провокаций" со стороны соседей и ввели режим контртеррористической операции
В Беларуси говорят о возможности "провокаций" со стороны соседей и ввели режим контртеррористической операции
Фото: EPA

Режим контртеррористической операции введен в Беларуси из-за якобы "информации о провокациях" со стороны "отдельных сопредельных государств". Об этом 13 октября в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия" заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны (речь о считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко. – "ГОРДОН") провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", – сказал Макей.

Ранее официально о введении режима контртеррористической операции в РБ не сообщалось. Дату введения этого режима Макей не назвал.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".

10 октября Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД, Беларусь, Александр Лукашенко, агрессия, провокации, угрозы, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Владимир Макей
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