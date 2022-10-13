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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев заявил, что Россия готовится увеличить свое военное присутствие в Беларуси

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Наев заявил, что на территории Беларуси есть российские военные и техника
Наев заявил, что на территории Беларуси есть российские военные и техника
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

На территории Беларуси находятся российские военнослужащие в количестве до 1 тыс. человек. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона 13 октября. Видео интервью опубликовал в YouTube канал "1+1".

Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковых установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400, добавил он.

"На территории Республики Беларусь проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе соответствующих войск и сил Российской Федерации и для увеличения их количества", – рассказал Наев.

Кроме того, представители Беларуси объявили, что проверят готовность своих вооруженных сил к действиям. Наев отметил, что таким образом они демонстрируют свою готовность к выполнению поставленных задач и "искусственно" увеличивают напряжение. 

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Сергей Наев
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