Наев заявил, что Россия готовится увеличить свое военное присутствие в Беларуси

Наев заявил, что на территории Беларуси есть российские военные и техника Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковых установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400, добавил он.

"На территории Республики Беларусь проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе соответствующих войск и сил Российской Федерации и для увеличения их количества", – рассказал Наев.

Кроме того, представители Беларуси объявили, что проверят готовность своих вооруженных сил к действиям. Наев отметил, что таким образом они демонстрируют свою готовность к выполнению поставленных задач и "искусственно" увеличивают напряжение.