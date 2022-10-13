Наев заявил, что Россия готовится увеличить свое военное присутствие в Беларуси

Также там находятся шесть российских самолетов ударного типа, четыре пусковых установки комплексов "Искандер" и 12 зенитно-ракетных комплексов С-400, добавил он.
"На территории Республики Беларусь проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе соответствующих войск и сил Российской Федерации и для увеличения их количества", – рассказал Наев.
Кроме того, представители Беларуси объявили, что проверят готовность своих вооруженных сил к действиям. Наев отметил, что таким образом они демонстрируют свою готовность к выполнению поставленных задач и "искусственно" увеличивают напряжение.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.