ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России подтвердили первые смерти мобилизованных на войну в Украине. Среди погибших – московский чиновник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чиновник из правительства Москвы ликвидирован через две с половиной недели после того, как его мобилизовали на войну в Украине
Чиновник из правительства Москвы ликвидирован через две с половиной недели после того, как его мобилизовали на войну в Украине
Фото: Loseva / Telegram

Военный комиссариат Челябинской области подтвердил гибель пяти жителей Южного Урала, сообщает 13 октября "Русская служба BBC News".

От близких и родных погибших журналистам "Русской службы BBC News" стало известно, что сразу после мобилизации их бросили на передовую в Херсонской области – без какой-либо подготовки. Так, 3 октября мобилизованные оказались под Луганском, оттуда их направили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения об их гибели.

Журналистам удалось установить имена троих из пяти погибших – это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Отмечается, что они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.

О своем командовании, пишет "Русская служба BBC News", российские военнослужащие отзываются нецензурно. Мобилизованные утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.

Телеканал "Настоящее время" называет имя еще одного погибшего, который был мобилизован коркинским военкоматом – это Алексей Коваль. Источники телеканала среди российских военных сообщили, что "из Украины в Коркино отправили 27 гробов, а не пять".

В свою очередь о гибели 10 октября в Украине начальника одного из отделов в правительстве Москвы Алексея Мартынова сообщила в Telegram заместитель главного редактора российского пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева. По ее словам, погибшему было 28 лет.

"Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас – преступление", – пишет сотрудница пропагандистского телеканала.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, смерть, Москва, оккупация, Сергей Шойгу, мобилизация, военкомат, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Челябинск, война России против Украины, Челябинская область, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Дочь защищающего Украину Салема умилила сеть видеопоздравлением, которое записала отцу
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Сальса с авокадо, сырная закуска и сэндвич с селедкой. Клопотенко посоветовал, что приготовить, когда отключили свет
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
Дорофеева рассказала, что чувствует, когда поет для украинских военных
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
  Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Принцессу Нидерландов выселили из общежития
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
Названа новая дата премьеры шоу "Холостяк"
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
"Стыдно смотреть. Пошло", "Полная деградация". В сети обсуждают видео с участием Волочковой и Джигурды
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
  "Бесстрашные, смелые, красивые и сильные". Зибров посвятил песню украинским защитницам. Видео
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
"Чем больше истории, тем лучше“. Притула передал Маску еще одну книгу по истории Украины
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
Шер продает особняк с комнатами для париков и паники
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
"Теневая клетка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото передала состояние украинцев
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
  "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях запела
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
"Супергерои среди нас", "Именно вы сейчас являетесь причиной хороших новостей". Украинские звезды поздравили защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
  "Який ти козак". Тринчер и Pozitiff выпустили трек ко Дню защитников и защитниц Украины
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (439421)
2
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (275412)
3
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (269107)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (232623)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (164549)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (83500)
7
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста (71770)
8
"Какой веселый день". 49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь показали вблизи фигуры в нижнем белье (56243)
 
 
 
 