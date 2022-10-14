В России подтвердили первые смерти мобилизованных на войну в Украине. Среди погибших – московский чиновник

Чиновник из правительства Москвы ликвидирован через две с половиной недели после того, как его мобилизовали на войну в Украине Фото: Loseva / Telegram

От близких и родных погибших журналистам "Русской службы BBC News" стало известно, что сразу после мобилизации их бросили на передовую в Херсонской области – без какой-либо подготовки. Так, 3 октября мобилизованные оказались под Луганском, оттуда их направили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения об их гибели.

Журналистам удалось установить имена троих из пяти погибших – это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Отмечается, что они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.

О своем командовании, пишет "Русская служба BBC News", российские военнослужащие отзываются нецензурно. Мобилизованные утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.

Телеканал "Настоящее время" называет имя еще одного погибшего, который был мобилизован коркинским военкоматом – это Алексей Коваль. Источники телеканала среди российских военных сообщили, что "из Украины в Коркино отправили 27 гробов, а не пять".

В свою очередь о гибели 10 октября в Украине начальника одного из отделов в правительстве Москвы Алексея Мартынова сообщила в Telegram заместитель главного редактора российского пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева. По ее словам, погибшему было 28 лет.

"Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас – преступление", – пишет сотрудница пропагандистского телеканала.