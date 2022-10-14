В России подтвердили первые смерти мобилизованных на войну в Украине. Среди погибших – московский чиновник

От близких и родных погибших журналистам "Русской службы BBC News" стало известно, что сразу после мобилизации их бросили на передовую в Херсонской области – без какой-либо подготовки. Так, 3 октября мобилизованные оказались под Луганском, оттуда их направили в Херсонскую область, а уже 9-го родным стали приходить сообщения об их гибели.
Журналистам удалось установить имена троих из пяти погибших – это Антон Борисов, Игорь Евсеев и Тимур Ахметшин. Отмечается, что они были мобилизованы военкоматом Коркинского района с 26-го по 29 сентября. Всего в районе под мобилизацию попало около тысячи человек, утверждают знакомые погибших.
О своем командовании, пишет "Русская служба BBC News", российские военнослужащие отзываются нецензурно. Мобилизованные утверждают, что ни разу даже не побывали на стрельбах, а окапываться на передовой им приходилось штык-ножами.
Телеканал "Настоящее время" называет имя еще одного погибшего, который был мобилизован коркинским военкоматом – это Алексей Коваль. Источники телеканала среди российских военных сообщили, что "из Украины в Коркино отправили 27 гробов, а не пять".
В свою очередь о гибели 10 октября в Украине начальника одного из отделов в правительстве Москвы Алексея Мартынова сообщила в Telegram заместитель главного редактора российского пропагандистского телеканала RT Наталья Лосева. По ее словам, погибшему было 28 лет.
"Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас – преступление", – пишет сотрудница пропагандистского телеканала.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.