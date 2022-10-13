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Шустер: Думаю, с 24 февраля из России сбежало 1,5–2 млн мужчин

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Россияне выезжают в том числе в Грузию
Россияне выезжают в том числе в Грузию
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, телеведущий Савик Шустер предположил, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля из России уехало не менее 1,5 млн человек.

"С момента объявления мобилизации прошло всего ничего. Россию за этот период покинуло где-то от 700 тыс. до 1 млн мужчин. Работоспособных, физически здоровых. Если брать с 24 февраля, то мы получим 1,5–2 млн. Россия – страна, которая уже живет в демографическом кризисе, в демографической яме", – сказал Шустер.

По его словам, Россия "очень немноголюдна".

"В ней [проживает] 140 млн [человек] на огромной территории. Никто не рожает, и поэтому это старое "русские бабы нарожают" – это фигня. Никто никого не нарожает", – объяснил Шустер.

Он считает, что, если в России объявят военное положение, "еще миллион убежит".

"Или кто-то, в конце концов, возьмет и повернет оружие. И мы получим ситуацию 1917 года, когда уже солдаты повернут оружие против власти и начнут расстреливать офицеров. Уже есть такие новости, что вагнеровцы застрелили офицера. К примеру", – отметил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации. Россияне, в частности, выезжают в Грузию, Казахстан, Монголию.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. Генштаб ВСУ 5 октября отметил, что у оккупантов возникают проблемы с материальным обеспечением при проведении мобилизации в РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, мобилизация, военное положение, Алеся Бацман, телеведущий, россияне
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