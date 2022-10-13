Шустер: Думаю, с 24 февраля из России сбежало 1,5–2 млн мужчин

"С момента объявления мобилизации прошло всего ничего. Россию за этот период покинуло где-то от 700 тыс. до 1 млн мужчин. Работоспособных, физически здоровых. Если брать с 24 февраля, то мы получим 1,5–2 млн. Россия – страна, которая уже живет в демографическом кризисе, в демографической яме", – сказал Шустер.

По его словам, Россия "очень немноголюдна".

"В ней [проживает] 140 млн [человек] на огромной территории. Никто не рожает, и поэтому это старое "русские бабы нарожают" – это фигня. Никто никого не нарожает", – объяснил Шустер.

Он считает, что, если в России объявят военное положение, "еще миллион убежит".

"Или кто-то, в конце концов, возьмет и повернет оружие. И мы получим ситуацию 1917 года, когда уже солдаты повернут оружие против власти и начнут расстреливать офицеров. Уже есть такие новости, что вагнеровцы застрелили офицера. К примеру", – отметил Шустер.

Шустер: За две недели до первых выборов Путина журналист Артем Боровик на частном борту летел в Грузию, чтобы встретиться с настоящей матерью Путина. Самолет взорвался. Полная версия интервью

ВИДЕО