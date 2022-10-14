Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!

Реальность, которую видит поэт, другая: Россия отправляет на смерть своих граждан и несет беды, войну и смерть жителям других стран.
Стихотворение Орлуша назвал "Снилось мне":
– Мне приснилось, что у русских есть страна
Без пробитого четыре раза дна,
Где свободы и порядка до хрена,
Где под вечер песня тихая слышна.
Там людей хороших палками не бьют,
Там в домах царят достаток и уют,
Там балконы уплетает буйный вьюн,
Там летают Алконост и Гамаюн.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Что на карте, как Израиль, не видна,
Что как Родина далекая родна
Тем, чья рабством не изогнута спина.
Там деревья отражаются в реке,
Говорят везде на русском языке,
Ну а то, что нет березок – не беда,
Людям важно, что доехали туда.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Из нее не начинается война,
В ней всего главнее истина одна:
Ты ей нужен, и она тебе нужна.
Ей всегда хватает собственных границ,
Перед ней не надо в страхе падать ниц,
В ней не нужно выживать, а можно жить,
В ней не будут заставлять ее любить.
От такого упоительного сна
Разбудила меня Родина-страна,
В дверь вломилась и повестку в руки – на!
– Защищать меня иди! – кричит она.
Умирать иди немедленно, сейчас.
За Чукотку! За Курилы! За Кавказ!
Защити Херсон от гада-подлеца!
За Россию! За свободу! До конца!
Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…
Зря мне снилось, что у русских есть страна,
Что живет без зла, убийства, войн и бед.
Нет такой страны у русских. Больше нет.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября президент Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.