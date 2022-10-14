Бульвар Шоубиз
 
14 октября, 2022
 
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Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Орлуша хотел бы видеть Россию страной, которая не несет никому войн и бед
Орлуша хотел бы видеть Россию страной, которая не несет никому войн и бед
Фото: Andrey Orlov / Facebook

Российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) 14 октября в Facebook опубликовал стихотворение, в котором описал идеальную Россию, какой он хотел бы ее видеть, – мирную, свободную, благополучную и ценящую своих граждан.

Реальность, которую видит поэт, другая: Россия отправляет на смерть своих граждан и несет беды, войну и смерть жителям других стран.

Стихотворение Орлуша назвал "Снилось мне":

– Мне приснилось, что у русских есть страна

Без пробитого четыре раза дна,

Где свободы и порядка до хрена,

Где под вечер песня тихая слышна.

Там людей хороших палками не бьют,

Там в домах царят достаток и уют,

Там балконы уплетает буйный вьюн,

Там летают Алконост и Гамаюн.

Мне приснилось, что у русских есть страна,

Что на карте, как Израиль, не видна,

Что как Родина далекая родна

Тем, чья рабством не изогнута спина.

Там деревья отражаются в реке,

Говорят везде на русском языке,

Ну а то, что нет березок – не беда,

Людям важно, что доехали туда.

Мне приснилось, что у русских есть страна,

Из нее не начинается война,

В ней всего главнее истина одна:

Ты ей нужен, и она тебе нужна.

Ей всегда хватает собственных границ,

Перед ней не надо в страхе падать ниц,

В ней не нужно выживать, а можно жить,

В ней не будут заставлять ее любить.

От такого упоительного сна

Разбудила меня Родина-страна,

В дверь вломилась и повестку в руки – на!

– Защищать меня иди! – кричит она.

Умирать иди немедленно, сейчас.

За Чукотку! За Курилы! За Кавказ!

Защити Херсон от гада-подлеца!

За Россию! За свободу! До конца!

Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…

Зря мне снилось, что у русских есть страна,

Что живет без зла, убийства, войн и бед.

Нет такой страны у русских. Больше нет.

https://www.facebook.com/orlusha/posts/pfbid02sApnrnKzWHWXyZud33JmeVowX2ANeR94vFgwYJsVs8E5UdNoYg9Qd8xsg17xtwx7l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября президент Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 64 300 военных убитыми.

Теги: Россия, Украина, война, культура, оккупация, мобилизация, поэт, Андрей Орлов (Орлуша), вторжение, поэзия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, стихи, русские, российские оккупанты, россияне
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