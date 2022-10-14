Российский поэт Орлуша написал стихотворение о мобилизации в РФ: Разбудила меня Родина-страна, в дверь вломилась и повестку в руки – на!

Орлуша хотел бы видеть Россию страной, которая не несет никому войн и бед Фото: Andrey Orlov / Facebook

Реальность, которую видит поэт, другая: Россия отправляет на смерть своих граждан и несет беды, войну и смерть жителям других стран.

Стихотворение Орлуша назвал "Снилось мне":

– Мне приснилось, что у русских есть страна

Без пробитого четыре раза дна,

Где свободы и порядка до хрена,

Где под вечер песня тихая слышна.

Там людей хороших палками не бьют,

Там в домах царят достаток и уют,

Там балконы уплетает буйный вьюн,

Там летают Алконост и Гамаюн.

Мне приснилось, что у русских есть страна,

Что на карте, как Израиль, не видна,

Что как Родина далекая родна

Тем, чья рабством не изогнута спина.

Там деревья отражаются в реке,

Говорят везде на русском языке,

Ну а то, что нет березок – не беда,

Людям важно, что доехали туда.

Мне приснилось, что у русских есть страна,

Из нее не начинается война,

В ней всего главнее истина одна:

Ты ей нужен, и она тебе нужна.

Ей всегда хватает собственных границ,

Перед ней не надо в страхе падать ниц,

В ней не нужно выживать, а можно жить,

В ней не будут заставлять ее любить.

От такого упоительного сна

Разбудила меня Родина-страна,

В дверь вломилась и повестку в руки – на!

– Защищать меня иди! – кричит она.

Умирать иди немедленно, сейчас.

За Чукотку! За Курилы! За Кавказ!

Защити Херсон от гада-подлеца!

За Россию! За свободу! До конца!

Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…

Зря мне снилось, что у русских есть страна,

Что живет без зла, убийства, войн и бед.

Нет такой страны у русских. Больше нет.