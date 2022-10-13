Уоллес: Путин обнаружил, что Россия – не сверхдержава

На вопрос, как, по его мнению, закончится развязанная Россией война в Украине, Уоллес ответил, что не знает.
"Я имею в виду, что сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз в Афганистане, Соединенные Штаты во Вьетнаме. Нередко великие державы вынуждены мириться с поражением в соседней стране или в другой стране, где они воевали", – сказал он.
Отвечая на вопрос, думал ли он, что "сверхдержава снова проиграет", министр обороны Великобритании усомнился в подобном статусе России.
"Он (президент России Владимир Путин. – "ГОРДОН") только что обнаружил, что [Россия] – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что они являются неуязвимыми, а на деле – нет", – сказал Уоллес.
Министр считает, что силы Путина проигрывают на Украине из-за "своего военного потенциала" и ошибочных "стратегических предположений" их руководства.
"На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию", – заметил он.
Глава минобороны Великобритании указал, что ресурсы РФ, тем не менее, не исчерпаны.
"Но у него (Путина. – "ГОРДОН") в заднем кармане миллионы людей, которых он может [мобилизовать и] бросить в мясорубку без каких-либо правил, без учета человеческих жизней [в том числе жизней] невинных людей и мирных жителей. Если это удастся, это пошлет всему миру сигнал о том, что именно так вы выигрываете войны. Мы, международное сообщество, не можем принять это", – подытожил Уоллес
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление в южных и восточных регионах. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
21 сентября Путин на фоне бегства российский войск в Харьковской области объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 12 октября потеряли в Украине 63 380 военных убитыми.