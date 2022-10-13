Уоллес: Путин обнаружил, что Россия – не сверхдержава

Война в Украине показала Путину, что Россия - не сверхдержава, считает Уоллес Фото: EPA

На вопрос, как, по его мнению, закончится развязанная Россией война в Украине, Уоллес ответил, что не знает.

"Я имею в виду, что сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз в Афганистане, Соединенные Штаты во Вьетнаме. Нередко великие державы вынуждены мириться с поражением в соседней стране или в другой стране, где они воевали", – сказал он.

Отвечая на вопрос, думал ли он, что "сверхдержава снова проиграет", министр обороны Великобритании усомнился в подобном статусе России.

"Он (президент России Владимир Путин. – "ГОРДОН") только что обнаружил, что [Россия] – не сверхдержава. Это ключевой момент. С одной стороны, вы поверили в собственный хайп, парады, на которых вы считали танки, считали, что они являются неуязвимыми, а на деле – нет", – сказал Уоллес.

Министр считает, что силы Путина проигрывают на Украине из-за "своего военного потенциала" и ошибочных "стратегических предположений" их руководства.

"На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию", – заметил он.

Глава минобороны Великобритании указал, что ресурсы РФ, тем не менее, не исчерпаны.

"Но у него (Путина. – "ГОРДОН") в заднем кармане миллионы людей, которых он может [мобилизовать и] бросить в мясорубку без каких-либо правил, без учета человеческих жизней [в том числе жизней] невинных людей и мирных жителей. Если это удастся, это пошлет всему миру сигнал о том, что именно так вы выигрываете войны. Мы, международное сообщество, не можем принять это", – подытожил Уоллес