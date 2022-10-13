Уоллес: Простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат

Украинские военнослужащие имеют преимущество в подготовке над российскими, в том числе благодаря тренировкам в Великобритании, отметил Уоллес Фото: EPA

По его словам, превосходство украинских Вооруженных сил над российскими особенно заметно на фоне масштабов потерь, понесенных профессиональными военными из РФ и привлечения Россией к войне десятков тысяч плохо обученных мобилизованных.

"Если вы сравните [с украинским подходом к подготовке] то, что делают русские, это возмутительно: мобилизованные войска, отправленные на фронт – если вообще проводилась какая-либо подготовка – и через несколько дней попавшие в плен, плохое снаряжение, ржавые магазины", – объяснил британский чиновник.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в настоящее время десятки тысяч украинских военнослужащих проходят пятинедельную подготовку в Великобритании и в других странах-союзниках.

"Несомненно, что простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат", – отметил Уоллес.

Он добавил, что украинские войска, в частности, лучше подготовлены к зиме, чем многие российские части. Это касается не только теплого обмундирования, но и, к примеру, приборов ночного видения и качественных радиостанций.

"Если вы разговаривали с [российскими] военнослужащими, профессиональный офицерский корпус действительно очень зол на полное отсутствие профессионализма у руководства, из-за которого российские солдаты погибают тысячами", – сказал Уоллес.

По мнению британского министра, если бы в российских вооруженных силах "была порядочность", руководящие вторжением генералы "были бы преданы военному трибуналу и заключены в тюрьму" за то, что они сделали со своей собственной армией.