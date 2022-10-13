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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес: Простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат

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Украинские военнослужащие имеют преимущество в подготовке над российскими, в том числе благодаря тренировкам в Великобритании, отметил Уоллес
Украинские военнослужащие имеют преимущество в подготовке над российскими, в том числе благодаря тренировкам в Великобритании, отметил Уоллес
Фото: EPA

Военнослужащие Вооруженных сил Украины экипированы и обучены лучше, чем российские военные, которые, к тому же, несут потери из-за непрофессионализма военачальников оккупационной армии РФ. Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в опубликованном 12 октября интервью британскому изданию Evening Standard.

По его словам, превосходство украинских Вооруженных сил над российскими особенно заметно на фоне масштабов потерь, понесенных профессиональными военными из РФ и привлечения Россией к войне десятков тысяч плохо обученных мобилизованных.

"Если вы сравните [с украинским подходом к подготовке] то, что делают русские, это возмутительно: мобилизованные войска, отправленные на фронт – если вообще проводилась какая-либо подготовка – и через несколько дней попавшие в плен, плохое снаряжение, ржавые магазины", – объяснил британский чиновник.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в настоящее время десятки тысяч украинских военнослужащих проходят пятинедельную подготовку в Великобритании и в других странах-союзниках.

"Несомненно, что простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат", – отметил Уоллес.

Он добавил, что украинские войска, в частности, лучше подготовлены к зиме, чем многие российские части. Это касается не только теплого обмундирования, но и, к примеру, приборов ночного видения и качественных радиостанций.

"Если вы разговаривали с [российскими] военнослужащими, профессиональный офицерский корпус действительно очень зол на полное отсутствие профессионализма у руководства, из-за которого российские солдаты погибают тысячами", – сказал Уоллес.

По мнению британского министра, если бы в российских вооруженных силах "была порядочность", руководящие вторжением генералы "были бы преданы военному трибуналу и заключены в тюрьму" за то, что они сделали со своей собственной армией.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.

14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Великобритании около 5 тыс. украинских военных прошли подготовку по программе Interflex – базовой общевойсковой подготовки.

5 октября в Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ.

12 октября страны Евросоюза договорились о создании военной тренировочной миссии для Украины, официально решение должно быть принято 17 октября. Обучение пройдут минимум 15 тыс. украинских военных.

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