Уоллес: Простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат

По его словам, превосходство украинских Вооруженных сил над российскими особенно заметно на фоне масштабов потерь, понесенных профессиональными военными из РФ и привлечения Россией к войне десятков тысяч плохо обученных мобилизованных.
"Если вы сравните [с украинским подходом к подготовке] то, что делают русские, это возмутительно: мобилизованные войска, отправленные на фронт – если вообще проводилась какая-либо подготовка – и через несколько дней попавшие в плен, плохое снаряжение, ржавые магазины", – объяснил британский чиновник.
Глава оборонного ведомства напомнил, что в настоящее время десятки тысяч украинских военнослужащих проходят пятинедельную подготовку в Великобритании и в других странах-союзниках.
"Несомненно, что простой украинский солдат лучше, чем обычный российский солдат", – отметил Уоллес.
Он добавил, что украинские войска, в частности, лучше подготовлены к зиме, чем многие российские части. Это касается не только теплого обмундирования, но и, к примеру, приборов ночного видения и качественных радиостанций.
"Если вы разговаривали с [российскими] военнослужащими, профессиональный офицерский корпус действительно очень зол на полное отсутствие профессионализма у руководства, из-за которого российские солдаты погибают тысячами", – сказал Уоллес.
По мнению британского министра, если бы в российских вооруженных силах "была порядочность", руководящие вторжением генералы "были бы преданы военному трибуналу и заключены в тюрьму" за то, что они сделали со своей собственной армией.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
14 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Великобритании около 5 тыс. украинских военных прошли подготовку по программе Interflex – базовой общевойсковой подготовки.
5 октября в Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ.
12 октября страны Евросоюза договорились о создании военной тренировочной миссии для Украины, официально решение должно быть принято 17 октября. Обучение пройдут минимум 15 тыс. украинских военных.