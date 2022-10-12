Страны Евросоюза договорились о создании военной тренировочной миссии для Украины. Обучение пройдут минимум 15 тыс. украинских военных – СМИ

Соглашение теперь должно быть принято на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 17 октября в Люксембурге. В рабочем документе, с которым ознакомилось AFP, сказано, что "миссия должна будет провести обучение большого количества личного состава украинских сил".
По словам двух дипломатов, прокомментировавших документ на условиях анонимности, миссия должна позволить обучить "первоначально" 15 тыс. военнослужащих, отмечает Le Figaro.
Уточняется, что соглашение предусматривает создание штаб-квартиры миссии и учебных центров в каждом государстве-члене, которое возьмется их организовывать. По данным дипломатов – собеседников AFP, Польша и Германия уже "выразили готовность". Миссия EUMAM, пишет Kyiv Post, будет финансироваться за счет пожертвований Европейского фонда мира (EPF).
Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил 12 октября в Twitter, что в Германии и Польше будут размещены штаб-квартиры миссии.
EU ambassadors today agreed to set up an EU Military— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022
Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia
30 августа министры обороны стран Евросоюза на неформальном совещании в Праге поддержали военную миссию для обучения украинских военных, проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
7 октября "Европейская правда" сообщила, что страны Евросоюза достигли консенсуса на уровне лидеров государств по поводу создания общей тренировочной миссии для подготовки украинских военных.
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. 5 сентября Великобритания объявила о значительном расширении программы обучения.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.