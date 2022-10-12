Страны Евросоюза договорились о создании военной тренировочной миссии для Украины. Обучение пройдут минимум 15 тыс. украинских военных – СМИ

Соглашение теперь должно быть принято на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 17 октября в Люксембурге. В рабочем документе, с которым ознакомилось AFP, сказано, что "миссия должна будет провести обучение большого количества личного состава украинских сил".

По словам двух дипломатов, прокомментировавших документ на условиях анонимности, миссия должна позволить обучить "первоначально" 15 тыс. военнослужащих, отмечает Le Figaro.

Уточняется, что соглашение предусматривает создание штаб-квартиры миссии и учебных центров в каждом государстве-члене, которое возьмется их организовывать. По данным дипломатов – собеседников AFP, Польша и Германия уже "выразили готовность". Миссия EUMAM, пишет Kyiv Post, будет финансироваться за счет пожертвований Европейского фонда мира (EPF).

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк уточнил 12 октября в Twitter, что в Германии и Польше будут размещены штаб-квартиры миссии.

EU ambassadors today agreed to set up an EU Military

Assistance Mission for #Ukraine with HQs in Germany and Poland. should be greenlighted by EU foreign ministers on Monday and get off the ground as soon as possible. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 12, 2022

30 августа министры обороны стран Евросоюза на неформальном совещании в Праге поддержали военную миссию для обучения украинских военных, проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

7 октября "Европейская правда" сообщила, что страны Евросоюза достигли консенсуса на уровне лидеров государств по поводу создания общей тренировочной миссии для подготовки украинских военных.