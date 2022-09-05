Великобритания расширяет программу военных учений для украинских солдат – СМИ

Программа потенциально может охватить "десятки тысяч человек". Новобранцев будут обучать, как обращаться с оружием, действовать в полевых и городских условиях и управлять транспортными средствами. Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, отмечает телеканал.
Уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Великобритании 4,7 тыс. военнослужащих. Страна будет оказывать поддержку до тех пор, пока Украина "нуждается в новых войсках для борьбы с вторжением России", говорится в материале.
Для проведения миссии к Великобритании присоединились инструкторы из восьми других стран, в частности, из Новой Зеландии, Швеции и Нидерландов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины", отметил Sky News.
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.
4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.
7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.
10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.