Великобритания расширяет программу военных учений для украинских солдат – СМИ

Программа потенциально может охватить "десятки тысяч человек". Новобранцев будут обучать, как обращаться с оружием, действовать в полевых и городских условиях и управлять транспортными средствами. Продолжительность боевого курса продлена с трех до пяти недель, большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании, отмечает телеканал.

Уже прошли обучение на военных базах на севере, юго-западе и юго-востоке Великобритании 4,7 тыс. военнослужащих. Страна будет оказывать поддержку до тех пор, пока Украина "нуждается в новых войсках для борьбы с вторжением России", говорится в материале.

Для проведения миссии к Великобритании присоединились инструкторы из восьми других стран, в частности, из Новой Зеландии, Швеции и Нидерландов. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что это демонстрирует "нашу общую решимость поддерживать Вооруженные силы Украины", отметил Sky News.