19 украинских военных проходят обучение на ЗРК Aspide в Испании – минобороны страны

Об этом сообщается на сайте минобороны Испании.

"Украинские военные… проходят инструктаж… по использованию зенитной системы, которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна – для системных операторов и другая – для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что миссия по оказанию помощи в военной подготовке является частью мер поддержки Украины со стороны ЕС, которые обсуждались на встрече глав минобороны, организованной в Праге в августе.

"Испания чувствует себя очень близкой и очень близкой к Украине, и мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам. Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", – подчеркнула Роблес.

Указывается, что военнослужащие завершат месячное обучение 14 октября, а 1 ноября в Испанию прибудет новый отряд украинских военных.

В минобороны Испании заявили, что система Aspide, на которой обучаются украинские военные, "обеспечит украинской армии боеспособность, а также будет действовать как средство сдерживания".

Наземный Spada Aspide (Skyguard Aspide) совместной итальянско-швейцарской разработки является сухопутным ЗРК малой дальности для ПВО определенных районов или объектов, может применяться против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, включая ракеты класса "воздух – земля".

Для стрельбы используется управляемая ракета Aspide с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, нуждающаяся в подсветке цели с носителя, пишет "АрміяInform".

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