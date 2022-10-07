19 украинских военных проходят обучение на ЗРК Aspide в Испании – минобороны страны

Об этом сообщается на сайте минобороны Испании.
"Украинские военные… проходят инструктаж… по использованию зенитной системы, которая позволит им действовать автономно в районе боевых действий. Обучение было разделено на две части: одна – для системных операторов и другая – для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что миссия по оказанию помощи в военной подготовке является частью мер поддержки Украины со стороны ЕС, которые обсуждались на встрече глав минобороны, организованной в Праге в августе.
"Испания чувствует себя очень близкой и очень близкой к Украине, и мы будем оказывать поддержку до тех пор, пока Украина полностью не выиграет эту войну. Мы очень рады, что можем помочь вам. Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", – подчеркнула Роблес.
Указывается, что военнослужащие завершат месячное обучение 14 октября, а 1 ноября в Испанию прибудет новый отряд украинских военных.
В минобороны Испании заявили, что система Aspide, на которой обучаются украинские военные, "обеспечит украинской армии боеспособность, а также будет действовать как средство сдерживания".
Наземный Spada Aspide (Skyguard Aspide) совместной итальянско-швейцарской разработки является сухопутным ЗРК малой дальности для ПВО определенных районов или объектов, может применяться против самолетов, вертолетов, а также летательных аппаратов, пилотируемых дистанционно, включая ракеты класса "воздух – земля".
Для стрельбы используется управляемая ракета Aspide с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, нуждающаяся в подсветке цели с носителя, пишет "АрміяInform".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. В частности, к инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщили в Генштабе 1 сентября.
В сентябре также стало известно, что украинские военные поедут обучаться в Данию, развертывание в стране программы обучения украинских военных поддержала Словакия.