Украинские военные провели учения "Северный ураган", отработали защиту границы с Беларусью. Видео

Учения прошли "в рамках подготовки к возможным угрозам со стороны Беларуси".

"Подразделения сил обороны Украины отрабатывают способы противодействия возможным сценариям развития событий, которые могут возникнуть, а также вопросы координации, управления и взаимодействия при выполнении общих задач", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

В конце мая находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил сформировать "народное ополчение".

20 сентября Лукашенко заявил, что минобороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени. Серия военных учений разного масштаба в РБ продолжается уже более четырех месяцев.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Лукашенко пообещал, что в Беларуси не будет мобилизации, которая объявлена в России.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, они должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины известно, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси, отметил в интервью, опубликованном 28 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов. "Если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", – указал он.