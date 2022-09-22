В Киевской области проходят учения саперов, могут быть слышны взрывы

"22 сентября на территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В рамках планируемых мероприятий – отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В ОВА предупредили, что в некоторых общинах Киевской области в течение дня могут быть слышны взрывы.

Контекст:

Российские оккупанты, покидая Киевскую область, оставили там множество мин и растяжек, сообщили в МВД. Полиция призывала жителей деоккупированных районов быть осторожными и избегать полевых и лесных дорог.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В августе в Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree.

9 августа Государственный департамент США сообщил, что выделит Украине помощь в размере $89 млн на разминирование территорий.